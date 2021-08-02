空軍保指部料配件總庫花蓮專業庫庫長李姓少校因為申請延役遭拒，今日早上6點現身在總統府前下跪請願，經總統府警衛組、空軍司令部等單位派員溝通後已帶離現場，並無發生衝突。

據了解，李姓少校已在軍中服役超過22年，達到最大年限，依規定必須退伍，但過去國防部曾有相關修法，因為李姓少校是補給專業，依法可以延役兩年，但相關資格仍要依部隊擇優申請，李姓少校因此被打回票，為此，李姓少校今日赴總統府前下跪請願，希望可以獲得延役的機會。

對此，空軍司令部私下表示，李姓少校個人表現普通，因為還有其他更優秀的人員申請，所以沒有選擇他，更指出，李姓少校過去遭調單位時也曾四處陳情，最後獲准留任，「可能是因為那次的經驗，所以才做出這次的舉動。」

空軍司令部也表示，本部針對各專長申請延役案，均依人事相關法規及專長、員額等因素評估後辦理；另將持恆要求所屬加強宣導正確申訴程序，建立軍人應有之法紀觀念。