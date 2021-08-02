和泰車(2207)代理的進口豪華廠Lexus品牌7月銷售表現突出，7月以2,279台，月增36.7%，搶下近3成高級車市場銷售的成績，並一舉奪下豪華車品牌銷售第一名王座。

在疫情期間仍能奪下銷售第一名寶座，除了反映Lexus因應疫情調整的彈性銷售策略，例如線上商談、遠距購車機制等奏效外，也顯現了市場消費者對Lexus車輛的喜愛，尤其7月份Lexus在休旅車級距市場占比高達41.3%，大幅領先各品牌競爭對手，從中大型休旅至小型跨界休旅，可說是全面稱霸。

其中，NX車系持續以商品力和具競爭力的價格，7月份銷售941台，拿下全高級車市場銷售單月冠軍；RX表現也不俗，銷售424台稱霸中大型豪華休旅車級距；跨界休旅UX，推出後即熱銷，7月以438台登上高級車市場第三名，穩居小型休旅霸主地位。

8月雖然將進入傳統農曆民俗月，但在預期防疫警戒下降，消費景氣逐漸回溫下，Lexus將持續推出熱門車款優惠購車專案以激勵買氣。