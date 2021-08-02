第一金(2892)旗下第一銀行推出「永續發展連結貸款專案」，並完成聯合再生(3576)60億元聯貸案、友達(2409)500億元聯貸案等2件指標性案件。該行表示，目前正積極與造紙業、電子業、航運業及製造業等跨產業洽談辦理多個聯貸與自貸案，累計金額可望逾200億元。

一銀積極將環境、社會、公司治理（ESG）與核心業務結合，推出「永續發展連結貸款專案」（Sustainability-Linked Loan），在授信徵審時，連結永續發展指標評估，給予符合標準的企業戶利率減碼，鼓勵企業共同節能減碳。

一銀統籌主辦國內太陽能模組及系統大廠聯合再生60億元永續指數連結聯貸案，每年透過檢視企業社會責任報告書，引導企業戶積極提升或改善節電度數、產生潔淨電力或減少碳排放量等指標，並給予利率減碼。此案已於7月13日簽約，目前正進行分銷募集作業。

此外，一銀與台銀統籌主辦面板大廠友達500億元「永續指數連結」聯貸案，管理行依友達在環境、社會、企業治理及經濟、與總評分等4大面向表現，給予相應的利率減碼，以鼓勵顧客達成ESG目標，此案已於7月30日完成簽約。

一銀表示，友達此次為國內首宗導入連結道瓊永續指數（DJSI）機制的面板聯貸案，亦為全亞洲金額最大的永續指數連結聯貸案。一銀目前正積極洽談及辦理多個聯貸與自貸案，橫跨造紙業、電子業、航運業及製造業等，累計金額可望逾200億元。

一銀表示，透過推出「永續發展連結貸款專案」，盼藉由擔任公股銀行領頭羊角色，透過企金放款量能將ESG落實在銀行授信業務，並藉此鼓勵企業積極實踐永續經營目標，攜手善盡社會責任，落實環境保護、共創綠色永續價值。