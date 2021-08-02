雨勢往北擴大！氣象局發布嘉義縣市大豪雨，中彰雲南高屏豪雨，以及北北桃竹苗、南投、宜蘭大雨特報。由於豪雨持續，水利署發布雲林縣、嘉義縣市、台南、屏東一級淹水警戒，已經開始積淹水。

北北桃等15縣市豪大雨，雲林、嘉義等6縣市一級淹水警戒。（翻攝自氣象局）

氣象局表示，受低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，今天累積雨量最多是在嘉義新港309毫米，其次是台中龍井249.5毫米、雲林縣北港鎮234毫米、嘉義市東區231.5毫米。

氣象局表示，今天上午中部地區降雨劇烈，特別雲嘉一帶，南部雖有空檔，但短暫空檔後又會是另一波降雨，中南部整體下雨時間較多，且容易出現局部大雨或豪雨，北部、東半部雲多、降雨較為局部，主要在中午過後，大台北及東北部、東部的降雨以午後雷陣雨為主，午後在北部地區及其他山區也有局部大雨發生的機率。

氣象局也針對嘉義市、嘉義縣、臺南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至13時30分止。慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

由於豪雨持續，水利署發布雲林縣、嘉義縣市、台南、屏東一級淹水警戒，已經開始積淹水。雲林、嘉義都出現時雨量破百毫米，分別是嘉義縣新港鄉、雲林北港鎮，2地區都已宣布中午起停班停課，以及高雄市桃源區寶山國小因為連校道路被豪雨中斷且無替代道路，無法通行，高雄市也宣布寶山國小今天停止上班、上課。