縣府將在「新竹縣原住民族文化教育產業推廣中心」，舉辦第一屆「舞動原鄉．傳唱故事」培訓認證課程。（羅浚濱攝）

縣府舉辦第一屆「舞動原鄉．傳唱故事」培訓認證課程，邀請「動感天后」溫嵐擔任活動大使。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣府與原民會投入4500萬元興建「新竹縣原住民族文化教育產業推廣中心」，3月竣工啟用後肩負原住民族教育推廣、文化傳承及職業訓練等功能，將舉辦第一屆「舞動原鄉．傳唱故事」培訓認證課程，特別邀請「動感天后」溫嵐擔任活動大使！

縣府原民處指出，培訓認證課程從8月16日到10月31日，即日起受理報名至8月10日止，有興趣的原住民要儘快報名，最後完成課程並獲得認證的學員，未來將有機會在新竹縣原鄉文創體驗新地標「Wah！幾散竹東」進行演出。

縣長楊文科說，在竹東興建全國首座的原住 民文化教育產業推廣中心，是4千多位竹東原住民朋友及上千位原住民學童的第二個家，在疫情疏緩後希望透過這項培訓認證課程，發掘培 養出更多原住民樂舞人才。

原民處表示，新竹縣尖石和五峰兩山地鄉有泰雅族和賽夏族，並有不少阿美、排灣等原住 民移居到竹東等平地鄉鎮，都有各自深具特色的傳統節慶和歌舞文化，在時代遷變下多少都面臨傳承危機。

更重要的是，原鄉的樂舞展演文化活動，目前仍缺乏制度化的認證，縣府希望整合原住民樂舞資源，藉由多元化的培訓課程，建立培訓認證機制，讓原民特色文化融入生活，使「樂舞產業化，產業生活化」！

這項培訓課程師資陣容強大，邀請請動感天后「溫嵐」擔任活動大使，並有藝人網路社群幕後操盤手和金馬獎指定技術團隊現身教學，讓學員了解樂舞傳統文化的同時，增強樂舞表演能量、社群行銷力及舞台幕後技術力。