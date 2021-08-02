台南市政府觀光旅遊局與數位平台合作建置的「台南美食安心點」Line點餐平台，從2日起正式上線提供行動訂餐服務，民眾可以直接在Line上想要訂購的美食店家，並於線上點餐、選擇外帶或外送及線上結帳，不用再排隊點餐，可於疫情期間降低群聚感染的風險，目前已有超過40家安心餐廳店家加入。

此次上線的店家，除了有經典老店「莉莉水果店」及「阿霞飯店」，也有星級飯店「南科贊美酒店」及「台南大飯店」，以及能在古蹟裡用餐的「街役場古蹟餐坊」，還有許多在地小吃、異國美食、咖啡廳和早午餐等店家，民眾除了可以選擇外帶、外送，也可以選擇「內用」選單點餐。

市長黃偉哲認為，協助店家數位轉型及多元行銷推廣台南美食，這是市府努力的目標，希望讓台南的美食小吃，能迎上餐飲業的數位浪潮使用線上點餐，除了不用再排隊點餐，於疫情期間降低群聚感染的風險之外，還可智慧點餐輕鬆享用台南美食。

觀旅局長郭貞慧指出，防疫期間為讓大家前來台南能夠玩得開心、吃得安心，台南的餐飲業者不僅配合防疫工作，也十分支持市府的數位轉型計畫，展現台南餐飲業者守護消費者的決心，並共同宣示強化環境防疫管理作為、提供各項貼心服務。

觀旅局還說，隨著全台疫情趨緩，市府也宣布有條件開放餐飲內用，並率全台之先推出「防疫安心標章」認證。其中，觀旅局推動的旅宿業附屬餐飲服務「安心內用認證」，係針對餐廳環境清潔、從業人員健康、從業人員衛生、民眾防疫措施等面向加強管理，從7月26日迄今已有15家業者經該局輔導獲得認證，期待透過公私協力一起打造安心的旅遊環境。