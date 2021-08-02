港媒今日報導，香港前議員區諾軒及歌手黃耀明涉嫌在2018年立法會選舉中作出舞弊行為，8月2日早上被香港廉政公署拘捕。

據香港廉政公署發布新聞稿稱，正式起訴一名2018年立法會補選香港島地方選區候選人及一名歌手，控告二人涉嫌在該選舉中作出舞弊行為，向他人提供娛樂以誘使他人投票給該候選人。

香港廉政公署稱，早前接獲投訴，稱有人涉嫌違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》而展開調查，在徵詢香港律政司法律意見後，落案起訴區諾軒，34歲，2018年立法會補選香港島地方選區候選人，及黃耀明，59歲，歌手。

區諾軒及黃耀明同被控一項在選舉中向他人提供娛樂的舞弊行為，違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》第12條。二人將於5日在香港東區裁判法院答辯。

控罪指，區諾軒及黃耀明涉嫌於2018年3月3日，在當年立法會補選香港島地方選區中作出舞弊行為，即為另一人提供娛樂以誘使對方在該選舉中投票給區諾軒，而有關娛樂為歌唱表演。

廉政公署發言人指出，在選舉中向他人提供茶點及娛樂屬舞弊行為，是嚴重罪行。

2018年立法會補選香港島地方選區於當年3月11日舉行。區諾軒是4名候選人之一，並在該選舉中當選。

根據香港《選舉(舞弊及非法行為)條例》第12條訂明，任何人為另一人提供食物、飲料或娛樂，或償付用於提供該等食物、飲料或娛樂的全部或部分費用，以誘使該另一人或第三者，在選舉中投票或不投票予某候選人或某些候選人，即屬舞弊行為。