外媒報導，為避免Delta變種病毒繼續傳播，加上疫苗保護力隨時間下降，英國與德國擬於9月起，讓年長者及高風險族群追打第3劑疫苗。值得注意的是，英國可能讓民眾施打和先前不同廠牌的疫苗，當中可能以輝瑞/BNT疫苗為首選，德國也預計讓民眾追打BNT、莫德納疫苗。

以色列讓長者追打第3劑疫苗。

讓民眾補打追加疫苗已逐漸成為各國趨勢，英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）1日報導，擔心疫苗保護效力隨著時間遞減，英國政府預計最快9月6日起，讓3200萬名英國人追打第3劑疫苗，目標族群包括所有50歲以上民眾以及免疫功能不全者，預計平均每周讓250萬人接種，在12月初之前完成追打疫苗計畫。

追打計畫細節包括讓民眾在接種流感疫苗時，一併在另一隻手臂上施打第3劑新冠疫苗，不過最終決定如何，仍將取決於英國疫苗接種和免疫聯合委員會（Joint Committee On Vaccination And Immunisation，JCVI）的建議。

另外，有鑑於部份早期研究顯示混打疫苗能夠增強免疫反應，英國官員考慮讓民眾追打和前2劑不同廠牌的疫苗，代表追打計畫可能會大幅降低使用AZ疫苗。

報導指出，英國政府正在測試7種疫苗，目前包括輝瑞/BNT、莫德納等mRNA疫苗，以及以次單位蛋白為技術的Novavax疫苗，在初期數據中都呈現了正面結果。

英國《每日郵報》（Daily Mail）同日也報導，英國政府將於9月起讓民眾追打第3劑疫苗，不過涵蓋的人數為2300萬人，除了50歲以上長者及脆弱族群外，也包含前線醫護人員及長照中心員工。

《每日郵報》指出，由於研究顯示BNT疫苗被證實是最有效對抗Delta變種病毒的疫苗，因此英國政府將會讓民眾補打BNT疫苗，不過疫苗接種和免疫聯合委員會仍將給出最終建議。

英國《泰晤士報》（The Times）7月底也引述政府消息人士指出，先前接種AZ疫苗的民眾將會補打mRNA疫苗。

另外德國政府內部起草文件顯示，擔心Delta病毒擴散，以及疫苗效力遞減，德國政府計畫自9月1日起，讓年長者及高風險族群追打第3劑疫苗，施行計畫包括讓行動疫苗小組到長照中心為住民施打BNT或莫德納疫苗，不論這些住民先前接種的是哪一個廠牌的疫苗。年長者及免疫功能低下的族群也符合追打資格。

德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）及各地方衛生首長預計於當地時間今（2）日開會敲定追打計畫細節。