69歲葉姓男子雙腳無力路倒，中和警分局協助其安全返家。（中和警分局提供）

69歲葉姓男子雙腳無力路倒，中和警分局協助其安全返家。（中和警分局提供）

69歲葉姓男子雙腳無力路倒，中和警分局協助其安全返家。（中和警分局提供）

69歲葉姓男子行動不便、行走都需靠助行器輔助，日前外出購物返家途中卻因體力不支，癱軟在新北市中和區秀朗路三段，中和警分局秀山所副所長董吉昌、警員林新偉巡邏發現立即上前協助，董吉昌更直接揹起葉男返回3樓住處。

警方巡邏時發現葉男行動不便倒坐在助行器旁，立即上前關心，葉翁向警方表示先前曾中風過，因在家中肚子餓想說外出走走順便買晚餐，就自行出門外出買飯，買完晚餐後在返家途中體力不支加上雙腿無力行走，便倒坐於路旁。

警方見葉翁已經無法自行返家，也沒有家人聯繫電話，副所長董吉昌怕其家人擔心，立即將葉翁揹起馬上護送葉翁返回其3樓住家，協助順利讓其安心返家。其媳婦劉女見警方的熱心為民服務，協助其公公可以平安返家，對警方的助人行為深表感激。

中和警分局呼籲，近日高溫炎熱，家中如有年邁或失智長者，應注意其行蹤，千萬不要因為一時疏忽而發生憾事，亦可在隨身之物繡上姓名、聯繫電話等資料，避免讓其單獨外出或獨留家中，如需外出時盡量陪伴外出，以免發生危險。