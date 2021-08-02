隨著警戒降級，由門諾醫院承接的花蓮輔具資源中心重啟偏鄉到宅維修服務。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

疫情自5月中旬進入三級警戒至7月底，花蓮門諾醫院承接的花蓮縣輔具資源中心因而暫緩部分服務，不過輔具如身障者的腳，若沒有顧好，去哪裡都不方便，因此門諾醫院則改以電話方式，協助案家使用輔具，如今，防疫警戒已降至二級，原先的到宅服務正式回歸，盼能使身障者使用輔具更安全、舒適。

「只要案家有需要，我們都在」，疫情降至二級，輔具資源中心的輔具維修技師小楊帶足工具，開著輔具維修車一路往南，第一站前往鳳林鎮郊區，一個沒有沒有明顯的地標與門牌，只有隱身在樹林裡的個案住家，而案家王阿姨早在家門等候，見小楊到來，開心表情全寫在臉上，

65歲的王阿姨為照顧中風的先生，必須常往返鎮上採買，由於路程遠，來回一趟的計程車資至少500元起跳，不堪經濟負荷，王阿姨只好仰賴唯一的電動代步車往返，不過從住家至鎮上來回至少花費3、4小時不等，加上部分道路崎嶇顛簸，增添電動代步車輪胎的耗損。

輔具團隊了解王阿姨的需求後，為確保她「行」的安全，小楊不畏高溫，戴著口罩與面罩，即使汗如雨下也不喊苦地前往，協助她更換4個輪子的免充胎，避免行駛期間突然漏氣或爆胎，同時考量天氣炎熱，還特別替更換全新的頂棚布及置物籃；因著輔具團隊到宅服務的用心，令王阿姨相當感動，直呼「有你們真好」。

從事輔具維修工作已有12年的小楊說，最常租借的輔具多以居家行動輔具為主，其中輪椅最多同時也是耗損率最高，不過輔具維修除更換零件，最重要的是了解身障者的需求，才能真正替個案解決困擾，讓輔具發揮最大的效益。

花蓮身障人口約2萬6千人，門諾醫院承接輔具中心2年來，到宅維修服務已超過5000人次，除新城、鳳林、光復等據點提供定時、定點服務外，花蓮市與玉里的輔具資源中心也提供各項輔具資源諮詢。

此外，為了減輕需求者負擔，凡設籍花蓮縣且有輔具維修需求者，皆可申請到宅維修服務，工資及交通費全免，具有低收、中低收、領有身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼者，還可申請輔具維修材料費，補助最高可申請3千元。