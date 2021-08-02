新冠肺炎疫情仍未完全平復，雖然目前陸續祭出微降級政策，但為了防止變種病毒快速散播，出入戴口罩仍舊是必須要務，但也正是矯正牙齒的好時機。臺北榮總口腔醫學部齒顎矯正科指出，相較於傳統固定式矯正器，現在正盛行的隱形牙套更方便取下清潔牙齒，若是能按時配戴及遵從醫師指示，就能在視訊看診中按照預定治療進度，可以拉長每次實體回診的間距。

隱形牙套矯正，比起傳統矯正器，顯得美觀又舒適。(圖/臺北榮總提供)

以往牙齒矯正器是將金屬矯正器黏在牙齒上再綁上金屬線、拉上橡皮筋來幫助牙齒排列整齊，給人的印象就是滿嘴大鋼牙。不過現在的矯正器已經完全不同，「隱形矯正」更成為焦點。

臺北榮總口腔醫學部齒顎矯正科李思瑾醫師指出，在訂定隱形矯正治療計畫時，患者必須尋求專業矯正醫師的臨床診斷，及詳細資料分析流程以評估病患口內情形，訂定出適當的矯正治療計畫後，利用電腦軟體模擬牙齒移動而預先製作出多副牙套。

實際病患配戴隱形牙套治療的前後比較(圖/臺北榮總提供)

而疫情期間，為了讓矯正牙齒的患者減少回診並能達到最好的效果，北榮也特別提供線上治療計畫會談的服務，節省病人及家長舟車勞頓與感染風險，使用手機app即完成看診程序，之後也會提供隱形牙套郵寄服務，搭配遠端視訊，指導病人配戴、叮囑注意事項，並追蹤牙齒的變化讓病人在疫情期間也不影響矯正治療的進度，同時獲得妥善的照顧。