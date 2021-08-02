恒大又在朋友圈賣資產，老朋友騰訊醞釀接手。港股上市公司恒騰網路8月1日晚間公告，中國恒大方面擬出讓公司11％股權，合計作價32.5億港元。其中公司股東騰訊擬以20.69億港元接下7％，一旦完成將再度成為恒騰網路的第二大股東。業內人士更分析，騰訊此番接手或是看好恒騰網路在串流媒體領域的發展趨勢。

若該交易完成後，中國恒大方面可獲得32.5億港元資金。實際上因流動性問題，中國恒大方面近期面臨下調評級、遭起訴等事件。7月26日標普下調中國恒大及附屬公司評級，中國恒大、恒大地產和天基控股評級從B＋下調至B-，展望為負面。

據《中國基金報》報導，恒騰網路是由恒大集團、騰訊兩大巨頭合資成立的上市公司，之前主營業務為傢俱定制、家電配套、陽台布藝等線上銷售。直到2020年7月恒騰網路以總價72億港元全資收購儒意影業，朝影視行業轉型。

而儒意影業是大陸國內業內知名影視公司，在圖書出版、編劇、導演、製片領域擁有強大的資源整合能力，與好萊塢影視巨頭長期深入合作，先後製作《北平無戰事》、《琅琊榜》、《羋月傳》、《老中醫》、《老酒館》、《決戰中途島》、《致我們終將逝去的青春》、《縫紉機樂隊》、《動物世界》等超過100部精品影視作品，儲備數百部影視版權。