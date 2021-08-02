佛光大學今天舉行新卸任校長交接典禮，由卸任校長楊朝祥交棒給新任校長何卓飛，而楊朝祥未來將專職佛光山校團系統大學總校長。

過去何卓飛曾先後擔任過教育部體育司長、高教司長、並擔任首任體育署署長，行政經歷豐富，兩年前到佛光大學管理學系擔任講座教授兼副校長，以及主任秘書的工作，協調行政事務獲得同仁肯定，經校長遴選委員會推薦本校董事會，經決議後報請教育部核准，成為佛光大學第七任校長。

楊朝祥卸下佛光大學校長職務後，未來將會持續擔任佛光山系統大學的總校長，期待能將7所海內外學校打造成資源共享、更緊密結合、在學術研究上結合佛教元素的學校，完成自我的理想，為佛光山系統大學共同努力！

何卓飛表示，未來將秉持著星雲大師「義正道慈」的理念，以及歷任校長辦學的努力和愛護佛光之心，定會盡心盡力、全力以赴，繼續秉持「全人教育、溫馨校園、終身學習」理念，打造佛大成為現代化精緻學府，為社會培養更多優秀人才。