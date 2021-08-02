台股今(2日)震盪走高，航運族群戲劇化的由黑翻紅並向上彈升，台積電同樣在尾盤發動攻勢，終場收在590元，漲幅1.72%，加權指數收在17503.28點，上漲255.87點，收在今日最高點，指數盤中上下震盪逾270點，成交值4360億元。

美股上周五漲跌互見，台股開盤上漲9.2點，以17256.61點開出，早盤在台積電、聯電、聯發科等電子權值股領軍下，指數上漲近百點，不過，指數在10點過後開始震盪往下，盤中2度跌落到平盤以下，低點來到17231.22點，下跌16點，航運股午盤開始急起直追，指數向上攻高，站上17400點，並在尾盤翻越17500點。

台積電上漲3元，以583元開出，午盤過後股價漸漸往上墊高，終場收在590元，漲幅1.72%，貢獻大盤指數約85點，聯電早盤走勢強勁，一度來到59.7元，後出現獲利賣壓，接近午盤股價由紅翻黑，終場收在57.5元，下跌0.3元，聯發科則開高走高，收在934元，漲幅2.64%，IC設計股天鈺則亮燈漲停，來到308元；至於面板友達、群創則是開低走高，漲逾2%。

航運族群則有戲劇性演出，早盤貨櫃三雄走勢疲弱，盤中一度跌逾5%，不料，接近午盤陸續有大單敲進，股價由黑翻紅，長榮終場收在141.5元，漲幅有7.2%，陽明收在120元，漲幅2.56%，萬海收在232元，漲幅3.8%，運輸類股指數也漲逾4%。

鋼鐵類股漲幅2.6%，燁興亮燈漲停，中鋼也漲逾2%，收在37.25元，高興昌、第一銅、春源、燁輝、志聯、大成鋼等都有3%以上的漲幅。