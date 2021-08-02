康那香(9919)今日除息，每股配息3元，開盤參考價為30.85元，雖然國內疫情在5月中旬升溫，不過由於口罩庫存充裕，法人預期，今年上半年營運將恢復至疫情前的水準，今日股價開低走低，尾盤大跌5.5%，苦著臉面對貼息。目前台灣口罩庫存足夠，康那香朝工業用布開拓市場，並擴增新的產線，終端應用是在皮革基布、電子擦拭布、傢飾基布等等，預期新廠在今年下半年會小量試產，明年正式量產，將為營運增添新的活水。

康那香指出，今年度將加深相關防疫(護)性產品之開發與高端不織布材料及相關應用產品市場布局，將擴大集團多角化經營，提升集團整體獲利為首要目標。110年度全集團營運計畫，衛材產品預計銷售數量為70萬2400萬片，不織布類各式基布為5萬4000噸。

康那香指出，近年來全球面臨新冠疫情干擾，消費者的防疫觀念提升，帶動相關防疫產品需求及重視，除持續優化衛材產品以保有市場領先地位外，亦應用核心技術積極跨足工業、醫療、防疫及綠能相關領域，開發多元高階機能性及高附加價值的產品。進入後疫情時代，康那香持續透過新產品線的延伸及新通路的拓展，增加新商機，為營運帶來新動能。