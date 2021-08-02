戴資穎惜敗陳雨菲坐收銀牌 仍創奧運羽球女單最佳成績

球后戴資穎參加三屆奧運，終於在本屆東奧追夢成功，闖進羽球女單金牌戰，可惜對上中國大陸選手陳雨菲吞敗，但拿下銀牌仍創台灣羽球女單奧運最佳紀錄，國際上也對戴資穎靈活大膽的球技表示激賞，事實上小戴從小就是不知膽怯的個性，世上唯有一天敵，會讓她嚇到逃跑找媽媽。

戴資穎登上賽場總能展現強大球后威能，以靈活多變球風與優異體能聞名，自成為職業選手以來，無論對手身形、名氣有多高，戴資穎從不畏懼，只專注打好比賽，精神力堪稱一流，據《Red Bull Taiwan》報導，事實上小戴從小就是天不怕地不怕的性格，個性直率，任何事都勇於挑戰，家人跟朋友都公認她人生字典裡好像沒有「害怕」兩個字，但有一樣東西讓球后完全沒轍，那就是「蟑螂」。

戴資穎曾說過，她什麼都不怕，唯獨怕蟑螂，且是不分大小都怕，光想就頭皮發麻，遇到蟑螂會用比在場上更快上十倍的速度逃離，如果看見蟑螂，她第一時間就會跟媽媽求救，某次戴資穎在房間時，被一隻大蟑螂入侵，她當下衝出房間，驚嚇到失去理智直打媽媽，蟑螂可說是小戴唯一的天敵。

小戴還有一個可愛的小秘密，眾人都發現戴資穎上場比賽必戴飾品，耳環跟戒指每次都很吸睛，球后親暱稱呼這些是她的「夥伴們」，沒有戴上飾品她沒辦法安心打球，至於要戴些什麼，會看當天的心情來搭配，一天不戴她就覺得不對勁，密不可分到什麼程度？連要去醫院做檢查，被要求拿下飾品她都百般不願意，上場比賽自然不能少了這些。