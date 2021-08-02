趙永清(監察院提供)

范巽綠(監察院提供)

監察院國家人權委員會今天舉行成立周年成果發表記者會，主委陳菊宣布兩位新任委員，分別是監委范巽綠及趙永清，將分別在教育及環境永續上，提供不同觀點。據了解，由於日前人權會副主委高涌誠已請辭，副主委一職將由委員互推後出任。

根據「監察院國家人權委員會組織法」規定，人權會委員共10人，除了主委由監察院長兼任，其餘均由監委兼任，其中7人為當然委員，另2人則由監察院長遴派，需每年改派，不得連任，副主委則由該會委員互推一人擔任。

國家人權委員會自去年8月1日開張已滿1周年，高涌誠日前請辭副主委受訪時表示，人權會組成每年都會有新民意加入，有委員建議比照常設委員會一年一任慣例，雖然組織法沒有提及副主委任期，但從制度面來看，人權會有2位委員任期屆滿改任新委員，隨著新民意的加入，法理上本來就該重新互推副主委。

陳菊今天在致詞時表示，人權會除8位人權委員外，依組織法規定每年遴派2位監委作為人權委員，第一年感謝監委蕭自佑、張菊芳，今天要歡迎2位新成員加入，包括監委范巽綠及趙永清，將分別在教育及環境永續上，提供不同觀點。

監委趙永清為政治大學政治學系畢業、美國紐約大學政治研究所碩士，曾擔任過第二、三、四、五、六屆立委，過去主要關注議題在保育與環保，曾擔任過國際珍古德協會台灣總會榮譽理事長、台灣黑熊保育協會理事等職務。

監委范巽綠畢業於東海大學政治學系、淡江大學美國研究所碩士，擔任過第3、4屆立法委員，教育部政務次長、高雄市政府顧問、高雄市政府教育局局長、教育部兩性平等教育委員會副召集人，專長在教育和人權議題。

根據人權會公布的資料，去年陳菊上任聘任蕭自佑、張菊芳為人權會委員，任期到今年7月31日屆滿卸任。新聘委員范巽綠、趙永清任期是從今年8月1日起到明年7月31日。