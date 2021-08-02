中職1日公布7月投打MVP，統一獅隊洋投布雷克以單月3勝奪下生涯首座單月投手MVP，樂天桃猿朱育賢單月敲出3轟，繼去年4月後再度拿下打擊月MVP。

布雷克本季先發出賽拿下9勝1敗，與中信兄弟德保拉並列勝投王，7月份更是勝率百分百，3場先發出賽皆拿下勝投，總計21局投球送出17次三振，單月自責分率僅1.29，目前更以1.87的自責分率暫居榜首。

朱育賢則是單月11安貢獻13打點，其中包含3支全壘打，單月打擊率3成33，繼2020年4月後再拿下打擊月MVP。