騰訊與微博兩大大陸社交平台在8月1日分別公告，對知名藝人吳亦凡事件中，發佈傳播相關不良資訊的帳號進行了處理。騰訊表示，部分網路水軍在平台造謠攻擊、誘導集資、製造話題；微博表示，部分帳號借機尋釁滋事、攻擊政府機構、惡意行銷蹭熱點、惡意洗地。

據中新經緯報導，1日微信公眾號鵝廠黑板報（帳號主體為騰訊電腦系統公司）公告，近日通過用戶舉報和安全巡查發現，在吳亦凡因涉嫌強姦罪被依法刑事拘留一事中，存在部分網路水軍在平台造謠攻擊、誘導集資、製造話題等有害行為。對此，平台對發佈傳播相關不良資訊的帳號進行了嚴肅處置。

騰訊表示，將持續加強對「飯圈亂象」的處置力道，重點處理誘導集資打榜和互撕謾駡等亂象行為，規範平台管理，強化未成年人保護措施，嚴防網路水軍幹預搜索結果。希望廣大粉絲用戶理智追星、合理表達，共同維護健康文明的網路空間。

同日晚間，新浪微博社區管理官方微博也公告，自警方通報吳亦凡涉案資訊以來，引發全網高度關注。截至8月1日晚間，微博關閉錯誤導向超話（超級話題）108個，解散違規群組789個。此外也已禁言、永久關閉帳號共990個。