環保署今(2)日公布第14屆環評委員名單，其中生活環境領域委員7人、自然環境領域委員5人，社會環境領域委員2人等14位專家學者，有關機關委員由內政部、衛福部、農委會、科技部及國發會等5個部會司(處)長層級以上人員兼任，本屆7名民間委員獲留任。

根據環保署「環境影響評估審查委員會組織規程」第4條規定，環評委員會置委員21人，除主任委員、副主任委員為當然委員外，有關機關代表5人，其餘委員14人，由主任委員就具有環評相關學術專長及實務經驗之專家學者中聘兼，全體委員任一性別比例不得少於三分之一，環評委員1屆任期2年，得續聘連任一次。

環保署表示，今年6月1日至6月15日公開接受各界推薦第14屆環評委員會專家學者委員，共計接獲32個機關(單位)推薦，受推薦人數計61人，包括女性22人，男性39人。

環保署指出，環評屬科學、客觀之調查與評析工作，未來需借重第14屆環評委員之專長及實務經驗，協助環評案件之審查。

本屆委員除了由環保署署長張子敬與副署長蔡鴻德分別擔任主委與副主委外，加上機關5代表，其他14位民間委員(含7名留任)分別為：

中山大學生物科學系特聘教授張學文

中央大學環境工程研究所榮譽教授李俊福

中央大學應用地質研究所特聘教授李錫堤

中原大學環境工程學系教授王雅玢

臺北大學自然資源與環境管理研究所特聘教授李育明

臺灣海洋大學河海工程學系教授簡連貴

臺灣大學生態學與演化生物學研究所教授李培芬

臺灣大學環境工程學研究所教授闕蓓德

成功大學環境工程學系特聘教授朱信

明志科技大學環境與安全衛生工程系教授官文惠

政治大學地政學系教授孫振義

陽明交通大學環境與職業衛生研究所特聘教授陳美蓮

宜蘭大學生物技術與動物科學系特聘教授陳裕文

朝陽科技大學環境工程與管理系教授程淑芬