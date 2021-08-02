今年夏天經常出現豪大雨，雨下得許多農民措手不及，農產品受損讓農民損失慘重，不管颱風大雨甚至打雷，農民都沒有休息的權利，拿著工具到田裡排水開水路。(洪寶評提供／吳建輝彰化傳真)

擔心水溝阻塞每2、3個小時到處巡視，雨後還要趁空檔噴藥阻止農作潰爛，這些辛苦都只能往肚裡吞。(洪寶評提供／吳建輝彰化傳真)

受到旺盛的西南氣流影響，彰化縣豪雨不斷，許多鄉鎮時雨量都衝破百毫米，昨天晚上正當大家沉浸在球后戴資穎奪銀的喜悅中，彰化蔥農洪寶評擔心雨勢讓心血泡湯，半夜跑到自己的蔥田巡視，拿著鋤頭鑿開水路排水，避免自己的蔥遭雨水泡爛，他說颱風豪雨農民都沒有休息的權利，只能跟老天爺賽跑，先搶先贏。

今年夏天經常出現豪大雨，雨下得許多農民措手不及，農產品受損讓農民損失慘重，不管颱風大雨甚至打雷，農民都沒有休息的權利，拿著工具到田裡排水開水路，擔心水溝阻塞每2、3個小時到處巡視，雨後還要趁空檔噴藥阻止農作潰爛，這些辛苦都只能往肚裡吞。

洪寶評表示，從前天開始就沒有睡好，雨勢不斷強襲也只能不斷往田裡跑，不斷開闢水路好讓田裡的水能夠往外排，不僅這樣還要確定排水溝沒有阻塞，還要不停回巡視，常常都12點出門，凌晨2、3點才回到家中，衣服也是乾了又濕、濕了又乾。

洪寶評還說，水路開好也要不停巡視排水的情形，是否有樹枝或垃圾阻擋，雨停後也要利用空檔去噴灑止爛的藥劑，但這些辛苦都僅僅是他們農民的一小部分，天災導致菜價上漲，但很多農民的心血都因此化為泡影，農民根本也沒有賺到什麼錢，只能跟老天爺賽跑，搶多少算多少。

溪湖鎮果菜市場總經理蔡健文表示，今天到貨量銳減4成，成交加均價落在每公斤26.2元，氣象報告說預計一周後放晴，預估連日豪雨放晴後，蔬菜將受損嚴重，價格預估可上漲5成，葉菜復耕也需要20天左右，若天氣回穩至少要到月底菜價才有機會回穩。