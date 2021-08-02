桃園市83歲陳姓老翁患有失智症，由女兒與女婿照顧，他因病會隨地大小便，夫妻兩人將老翁關在陽台，上月30日出門返家後，拿水桶往他身上潑水發現沒有反應報警，警消人員到場發現老翁已明顯死亡。檢警查看屋內監視器，發現夫妻疑似將老父親關在陽台長達1周時間，且女婿徐姓男子還有持馬桶刷毆打老翁並掐住老翁脖子等行為，夫妻被依私刑拘禁致死罪嫌聲押，詳細死亡原因將進一步解剖釐清。

據了解，45歲陳姓女子與老公徐男平日在工廠上班，家境普通，陳女還有一個哥哥，但因病住院無法負擔照顧父親，所以責任落在陳女與老公肩上。陳女透露平常要上班，爸爸因長期罹患失智症不好照顧，經常隨地大小便，有時候還會偷跑出門，最近因為在整修爸爸房間的地板，加上他曾經又有偷跑出門的經驗，才會把人關在陽台，這樣便溺比較好清理。她到案後還強調，陽台可以遮風避雨，而且每天都有正常提供父親三餐。

但檢警發現老翁身上有明顯的擦挫傷，且夫妻兩人在上月28日出門將老翁關在陽台，直到30日返家，還持水桶往老翁身上潑水，發現他沒反應才報案。檢警發現屋內小米監視器，看到夫妻兩人從上月24日就將老翁拘禁在陽台，徐姓男子更兩度持馬桶刷毆打死者，甚至有掐住死者脖子的行為，檢警懷疑夫妻兩人對於父親死亡的說法避重就輕，對於老翁確切死亡時間與死亡原因有待進一步調查釐清。