全球第二大的台北國際自行車展 (TAIPEI CYCLE)及亞洲知名的台北國際體育用品展(TaiSPO)，在受新冠疫情影響，連續兩年推出純線上展後，已蓄勢待發，除了明年將舉辦實體展外，且將於2022年3月以升級優化的虛實整合方案，助功疫後運動休閒商機。

外貿協會表示，2022年自行車展實體展將於3月9日至12日辦理，體育用品展則於3月10日至12日舉行，線上展為期一個月，於3月9日至4月8日展出，盼以實體展輔以跨越地域及時差限制的雲端展會，協助國內業者接軌國際。

自行車及體育用品由於可提供低接觸及低風險的運動休閒形式，在新冠疫情之下全球需求大為增長。觀察我國今年1至6月電動自行車出口值高達6.47億美元，較前一年成長40%。體育用品今年上半年出口金額高達17.1億美元，較上年同期成長率達106.2%。為掌握後疫情時代的運動休閒產業商機，外貿協會明年將續規畫廠商所期待的自行車及體育用品實體展覽。

在睽違兩年實體展覽之後，外貿協會明年將續規畫廠商所期待的自行車及體育用品實體展覽，實體展覽中廠商與買主面對面的交流互動仍有其不可取代的價值，且盼在歐美各國陸續解封，全球疫苗施打率逐漸提高之際，助功廠商搶進疫後自行車及運動健身商機。

另外，台北國際自行車展及體育用品展在2021年線上展繳出佳績，兩展合計有來自84國近3,000名的線上參觀者，點擊觀看次數超過10萬次，並促成172場的線上媒合會議，分析參觀者數據資料，有超過7成參觀者為首次觀展，顯見線上平台能為展覽帶來新的客群。明年兩展線上展以TAIPEI CYCLE DigitalGo及TaiSPO DigitalGo重新包裝、升級優化再出發，強化線上互動交流、資訊交換及商機媒合功能。