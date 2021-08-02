中華電(2412)因應國內COVID-19疫情發展，以自主研發之職場健康管理系統及健康雲平台為基礎，發展「企業疫情管理方案」、「COVID-19血氧監測雲端平台」及「科技防疫安全網平台」等COVID-Tech科技防疫應用服務，協助企業打造更安全的工作環境及促進員工健康，以及輔助第一線辛苦醫護人員能夠更有效率、更即時地照護新冠肺炎患者。

中華電以職場健康管理系統為基礎，研發擴充「疫情斑點圖」、「員工足跡管理」、「企業快篩管理」防疫功能將各縣市疫情防治網公告的疫調資料確診足跡位置，以視覺化方式呈現在地圖上，形成疫情斑點圖，有助於防疫工作人員通盤掌握疫情熱區，以利進行疫調、清消與關懷；另職場健康管理系統，可以讓企業管理員工足跡與快篩結果，協助企業進行防疫工作。

中華電與陽明交大「數位醫學暨智慧醫療推動中心」合作成立血氧監測緊急救援隊，和楊智傑教授共同完成「COVID-19血氧監測雲端平台」開發，以病人為中心，透過資訊技術改善傳統血氧監測效益，達成即時連續監測，減低病患操作難度，減少醫護人員接觸風險的三大目標。平台已在新北聯醫及陽明交大附設醫院之專責病房上線，實現雲端自動監測與示警，追蹤病患的血氧變化並即時介入，成功守護醫病安全。

中華電自主研發「科技防疫安全網」，結合職場健康管理系統及健康雲平台之疫情管理功能，除員工外，擴大服務對象至顧客、訪客等。彙集快篩、疫苗接種、足跡資訊，建構數位防疫通行證，可協助企業進行多樣化對象之足跡及防疫資訊(快篩結果、疫苗接種)管理，提供更安全安心的職場與消費環境。