台南市交通局長王銘德2日上午8時在健康路與南門路口觀察車流，陳姓男職員陪同拍照，卻將裝攝影器材袋子隨手放在地上，一回頭即不翼而飛，陳男報案後，警方根據路口監視器，發現竊賊就是一旁發傳單的韋姓阿伯，1小時內就將攝影器材完璧歸趙。

王銘德2日在中西區健康路與南門路口視察市區雍塞道路改善計畫執行成果，交通局職員陳男陪同拍照，因過於專注於工作，將自己隨身的攝影袋放在台酒公賣局門口，跟著長官拍攝畫面，一回神袋子已憑空消失，四處查看仍不見蹤影。

袋內攝影器材價值上萬元，還有自己的證件，陳男心急打電話報警，警方調路口閱監視器畫面，發現在公賣局門口發傳單的57歲「阿伯」韋姓男子很可疑，發動警力附近尋找，1小時內就在附近巷內將他逮獲。

韋男在慶中街與五妃街路口被警方攔下，坦承在路邊取走一袋物品，警員發現他將贓物放在機車踏板，上頭再蓋上一大疊傳單遮掩，他供稱是撿到遺失物，要等工作忙完，就會送交派出所。

警方調閱監視器影像發現，韋男迅速出現在竊案現場，見四下無人，拿起黑色攝影袋就快速離開現場，並未駐足質疑，不像是撿拾遺失物品，依照竊盜罪嫌將他移送台南地檢署偵辦，並將贓物完好奉還陳姓交通局職員。