民眾伸出手噴酒精，保護自己也家人。（「南屯即時通」粉專提供）

台中粉專「南屯即時通」4名在地熱血青年，為保護家鄉防疫不漏接利用工作之餘做公益，每周兩天站崗1小時，頭戴斗笠、身揹麥克風、手拿消毒槍及舉牌，輪流站在南屯區的公有及傳統市場路口，主動替民眾及手中的蔬果進行全方位消毒，包括市場攤販、路邊停放機車都不放過，猶如苦行僧般的定點站崗，不因烈日或淋雨而停歇。

南屯公有市場的叫賣聲此起彼落，攤販也因生意回流而露出笑容，婆媽們開始出來採買，攤位旁有幾位戴著斗笠的熱血青年站崗，宣導聲夾雜著市場叫賣聲，好不熱鬧!青年洪鑫任喊著「噴酒精!請找我!」，同時拿酒精槍幫忙民眾全身消毒，另一青年江銘哲指引民眾排隊進入市場，還有青年陳軍華則拿顯眼的紅招牌提醒民眾記得消毒。

發起活動的斗笠青年洪鑫任表示，會選菜市場是因市場空間狹窄，大家容易忽略戴口罩跟消毒的重要，所以幫助大家噴酒精消毒，這樣讓大家也逛得安心。另一斗笠青年江銘哲說，希望大家別因為疫情趨緩而鬆懈，未來必須要學習如何跟病毒共存，之後會規畫在南屯區各市場，每周輪流定點站崗，直到疫情結束。

他們事先找南屯公有市場自治會長陳連炳請益，發現市場的宣導人手稍嫌不足，於是趁上班前當起防疫宣導志工，忙完再接著去上班。原來這4人先前曾花2個月時間，步行百里消毒南屯全區，現在又合體當防疫志工宣導員，將愛鄉的精神化成實際行動。

買菜族張媽媽說，現在出門買菜都會隨身帶酒精，若有人在路口幫忙更棒，也希望這樣的服務能持續下去，也會鼓勵姪子姪女放暑假出來市場當志工，跟年輕人一起守護家鄉對抗病毒。