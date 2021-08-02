市場需求強力反彈，帶動全球貿易量飆升，讓貨運供應鏈陷入緊繃，有美國零售商表示，港口、鐵路及倉庫等都被過量的貨物塞爆，導致貨櫃已經到港78天，卻還不知道貨物被放到哪裡，甚至有商品消失，顯示供給鏈相當混亂。

金融時報報導，從去年下半年開始，貨運供應鏈就出現緊繃狀況，至今遲遲未緩解，北美貨運巨頭Seko Logistics主管 Brian Bourke表示，「供應鏈能負擔季節性的飆漲，但如果是一整年12個月的狀況都是如此，情況就會開始崩潰，全球供應鏈的用途並不是為此建立的。」

美國貨運市場的研究公司FTR旗下分析師Todd Tranausky則說：「我認為任何國家都受到影響，尤其是港口壅塞後產生的衝擊，從航運、陸運到倉儲等服務都出現漲價狀況，企業的成本也隨之增加。」

貨物延遲也給予零售商極大壓力，家電經銷商Way Interglobal老闆Wayne Kaylor就說，「我們的貨物到港已78天，卻沒人知道被放到哪裡，甚至有些商品竟然消失了，顯示航運及陸運的狀況相當混亂，這真的太瘋狂。」

物流公司CH Robinson表示，「過度訂購導致貨物運輸出現中斷，從中國大陸運來的貨物在抵達美國港口後將至少延遲15至20天，且有將近四分之一的貨櫃無法使用，因為倉儲空間不足，導致部分貨櫃被當成臨時儲存空間。」

數據顯示，美國東西岸的港口都相當緊繃，西岸長灘港在5月運送超過90萬個貨櫃，是1995年後的最高紀錄，此外，東岸的喬治亞州的港口在1年內運送530萬個貨櫃，創下史上新高紀錄。