東京奧運高球金牌蕭佛利(Xander Schauffele)這回在東京奧運如魚得水，他雖然是美國人，同時有台灣人血統，他的父親史蒂芬蕭佛利(Stefan Schauffele)是德法混血兒，母親陳秉彞是在日本長大的美籍台灣人。這次東奧來到日本，蕭佛利說：「這真是榮幸，我愛日本，我一直喜歡日本文化和日本料理。」

根據《法新社》報導，在驚心動魄的銅牌加賽之後，中華隊潘政琮獲勝，蕭佛利也笑著說：「我的同胞站在我旁邊呢。我們是好幾國聚會，法國、德國、台灣，還有一點日本。我媽在台灣出生，所以血統上我是半個台灣人。我媽4歲就來到日本，我外公外婆一直都住在日本，所以我的家族散布在日本和台灣。」

「全家只有我1人是出生在美國的純正公民。我不知道日本人怎麼想，但我的外公外婆肯定為我高興。」蕭佛利的哥哥出生在德國。

蕭佛利非常高明，談笑之間東拉西扯沾上一大堆國家，地主日本媒體聽了很受用，台灣球迷也很高興，台灣在血統上相當於拿下1.5個高球獎牌了。蕭佛利廣結善緣的態度讓他獲得銀牌斯洛伐克選手Rory Sabbatini的稱讚：「蕭佛利是我遇過最親切的紳士之一。」

至於摘下金牌，蕭佛利最感謝的人是他的父親，是父親教他打高爾夫球。在這次非常難打的第18洞（也是銅牌加賽的主戰場），蕭佛利和銀牌都在此洞抓下兩隻小鳥。