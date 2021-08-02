球后戴資穎昨（1日）晚在東奧羽球女單金牌戰對戰大陸選手陳雨菲，稍早東森新聞也公布了收視率，4歲以上平均收視高達17.13，打破緯來體育台2013年轉播世界棒球經典賽台日大戰4歲以上平均收視15.47的紀錄，創下台灣有線電視頻道節目收視率新高，最高點在晚間21點26分，達到18.20，包含頒獎典禮在內的總收視不重複人口達到551.8萬人，佔全台人口比25.2％，也就是每4個台灣人就有1人，守在電視機前為小戴集氣。

而東森新聞上周末轉播羽球男雙、體操鞍馬、羽球女單三場賽事，也刷新國內電視台有史以來轉播奧運比賽收視率紀錄，上週六晚間麟洋配奪金，4歲以上平均收視高達10.95，總收視不重複人口達到313.8萬人，最高點收視達到12.67。昨天下午「鞍馬王子」李智凱完美落地勇奪銀牌，4歲以上平均收視高達8.69，總收視不重複人口達到292.9萬人，最高點落在頒獎典禮晚間18：42，收視達到9.94。

此外，公視兩頻道昨晚收視也高達10.26，吸引全臺灣逾224萬人觀戰，7月31、8月1日2天，羽球男子雙打王齊麟、李洋的金牌組合，體操鞍馬項目李智凱，射箭選手湯智鈞，以及莊智淵、林昀儒、鄭怡靜的桌球男、女子團體接連登場，「2020東京奧運看公視」成全民運動，週末兩日臺灣選手囊括一金二銀一銅獎牌的好成績，也吸引觀眾踴躍透過公視頻道收看轉播賽事，累計有高達396.7萬人數觸達。