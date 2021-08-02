歐洲地中海地震中心（EMSC）今天表示，印尼巴布亞省城市那比雷（Nabire）西南方約203公里發生規模5.9地震。

路透社報導，歐洲地中海地震中心指出，震源深度13公里。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1100802