台北市饒河街夜市某大地主的詹姓兒子，去年10月因向母親討錢、要求房產過戶不成，竟持拔釘器狂毆母親頭部，連聞聲前來勸架的弟弟也遭殃。詹男除遭依對直系血親尊親屬重傷害未遂罪判刑6年2月，檢警另針對他預先網購2支手指虎部分追加起訴，台北地院日前再依《槍砲彈藥刀械管制條例》於夜間未經許可攜帶刀械判刑3月，可上訴。

檢警調查，詹母是饒河夜市的收租婆，詹男去年10月2日凌晨1時許跑到母親位於八德路四段的住處討錢，並要求母親將市價約2000萬元的房產過戶給他，母親拒絕，詹男竟失控持拔釘器狂毆母親的頭部，吵鬧聲驚醒弟弟，弟弟前來勸架也被打。

檢方原依殺人未遂起訴詹男，一審北院審理後認為僅構成對直系血親尊親屬重傷害未遂罪，判刑6年2月，全案已上訴高等法院審理中。

另外，警方當時獲報到現場處理時，還從詹男身上起獲手指虎2支，追查發現詹男是在網路上向不明賣家購得，檢察官認定涉犯夜間未經許可攜帶刀械罪，將此部分犯行追加起訴，北院再判刑3月。