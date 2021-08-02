IC 設計大廠聯發科技在5G毫米波 (mmWave) 技術再傳捷報。日前與國際網通大廠愛立信 (Ericsson) 執行了毫米波頻段4載波(four-component carrier 4CC) 上行載波聚合的技術測試(UL CA)，創下業界最高495 Mbps傳輸速率的紀錄──在5G NR達到425 Mbps加上4G LTE達70 Mbps，該速度為目前水準的兩倍，其優異表現對5G毫米波的啟用深具里程碑的意義。

聯發科技無線通訊系統發展本部總經理潘志新說：「本次與愛立信攜手合作，成功展示領先全球的毫米波上行技術，再次為5G發展創下新的里程碑，並將5G的效能推至極限，為5G毫米波開闢了一條快速、穩定和高效率的捷徑。」

潘志新進一步表示：「聯發科技推出的M80 5G晶片組，同時支援毫米波和Sub-6GHz雙5G頻段，為使用者帶來高速連網的5G暢快體驗。由於技術上的優異表現，目前聯發科技的5G技術已經得到全球100多個電信公司的驗證。」

台灣愛立信新事業部門副總經理暨終端互連測試中心負責人周大企表示：「台灣愛立信終端互連測試中心（Ericsson Device Application and Verification Center EDAV）與聯發科技過去十多年以來在晶片的研發與驗證測試上一直保持緊密合作。在5G毫米波的合作上，更從瑞典的愛立信實驗室擴展到聯發科技台灣總部的開放場域驗證。未來也將持續合作，透過大量可靠性驗證，達成在不同國家的5G實網環境的最佳性能優化。 」

長期以來，從上網到串流媒體服務，下行鏈路表現或下載速度一直在用戶的網路使用行為中佔有主導地位。 然而，隨著Covid-19疫情帶動世界各地的人們在家工作或學習，上行鏈路或上傳速度性能的重要性也益發彰顯。