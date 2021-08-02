中央流行疫情指揮中心公布宣布，今(2)日國內新增12例本土確診病例，個案分布以桃園市5例為最多，其次為新北市3例、臺北市2例、基隆市及高雄市各1例。雙北隨著確診案例趨緩，可望開放餐飲內用，對此，據悉台北市長柯文哲與新北市長侯友宜有通過電話，將宣布雙北同步開放餐飲內用，預料侯友宜將於下午3點的防疫記者會，公最新指引與實施細節。

侯友宜下午宣放新北市開放餐飲內用細節

記者會上侯友宜表示，新北今（2）日新增的3例，感染源都相當明確，市民不用過度擔心，目前疫情都穩穩掌握當中。另侯友宜也強調，雖然三級警戒過程顯示，疫情控制中，雖有符合降級標準，不過放寬每一個管制，一定要看指標是確實往下走，再談開放。

侯友宜還提到說明，疫苗覆蓋率到從21.1％提升到36.8％，社區站篩檢陽性率從0.09％降為0.05％，感染源跟群聚事件指標也是呈現穩定沒有增長。這些監測指標都往好的方向結果走，新北因此會繼續分梯次階段滾動式檢討，既然往好的方向走，就會往好的方向邁進，這些好的指標也涉及到跟北市討論開放指引步驟，希望討論後往好結果做，這是我們的目標。

又針對餐飲內用議題，侯友宜參考香港和新加坡開放內用的模式作為國際指標後，特別跟台北市同步一起於8月3日起開放餐飲內用和國民運動中心，但侯友宜不忘表示，餐飲內用可能隨時喊停，因為疫情千變萬化，有變化當然要馬上應變。