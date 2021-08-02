夏于喬期待九月台北電影節能如期與觀眾見面。（台北電影節提供）

台北電影節今（2）日公開今年影展的周邊商品，除了影迷必收的主視覺經典款，自去年起推出的影展副牌「看電影約嗎」本屆邀請演員夏于喬擔任商品設計，她以 ” I’m a cinephile.” （我是影癡）為主題，畫出電影愛好者的多種面貌，更以四部曾在台北電影節放映的台灣電影為發想創作繪製插畫。

平常就喜愛畫畫的夏于喬接到影展邀約時，直呼榮幸又開心，因她在台北電影節曾三度獻出初體驗：首次主演的電影《總舖師》2013在台北電影節首映，是她第一次參加影展；當年還因此參加台北電影獎頒獎典禮和楊祐寧一同擔任頒獎人，獻出頒獎初體驗；今年她第一次肩負商品設計重任，除了感謝北影如家人般的照顧，這份溫暖的心情也讓她「這次想好好努力回饋家人！」

夏于喬表示，今年的「看電影約嗎」以”I’m a cinephile.”（我是影癡）為主題，設計時她不斷思考「影癡」定義，也詢問許多人「電影對於自己的意義是什麼？」最後創作出「望遠鏡女孩」、「享樂男孩」、「鏡子女孩」、「宇宙男孩」跟「出口女孩」五個角色，他們分別都有喜愛電影的不同理由，也希望大家可以藉由這五個角色找到自己成為「影癡」的原因。

夏于喬進一步以魔幻方式將五位角色畫進四部電影的場景，並收錄於筆記本中，這些電影分別是夏于喬首次主演並參與影展的作品《總舖師》、獲得台北電影獎百萬首獎的《築巢人》及《醉．生夢死》，以及鍾孟宏導演入選國際青年導演競賽的《第四張畫》，期待觀眾拿到「看電影約嗎」商品時，不但能看見她插畫的巧思，同時也能一解對台北電影節的相思之情。

而防疫在家將近兩個月，夏于喬透露自己已經看了超過50部電影和9部影集，彷彿自己也離影癡更接近了一些，她更呼籲大家一同作好防疫，期待九月台北電影節如期與觀眾見面！「看電影約嗎」聯名商品自即日起於pinkoi購物網站獨家線上開賣，所有品項購買方式可上台北電影節官方網站查詢。

2021第23屆台北電影節將於9月23日至10月9日在信義威秀影城、京站威秀影城、光點華山電影館展開，單場早鳥票將於9月13日下午一點起在OPENTIX兩廳院文化生活開賣，台北電影節各項活動將視疫情變化，進行滾動式調整。