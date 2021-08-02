食藥署今（2）日宣布完成高端疫苗的檢驗封緘作業，其中放行4批號的產品共26.5萬劑，批號依序為SP2106、SP2107、SP2111及SP2112，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，每一個疫苗產品送來驗時批號都是連貫的，中間有跳號狀況是因為技術性資料不齊全，會等廠商完成補件後再進行檢驗。

高端疫苗提前量產，指揮中心公布原因。（圖／指揮中心提供）

陳時中今日於指揮中心記者會中指出，所有疫苗產品，尤其是蛋白質疫苗在相關檢驗上有很多要求，而中間的批號，每一個批號送進來都是延續的，中間有跳掉就表示有一些問題要解決，問題分做檢驗不合格，以及技術性資料需要補件，若是檢驗不合格，那這批號就要直接剔除、銷毀，但若是有一些技術的資料需要補件，那這批號當然就先不會封緘，會等補件完成後才會驗。

陳時中說，而目前高端疫苗所看到的空號，就是有一些相關技術性資料我們認為不夠完整，等業者補齊資料後再驗。陳時中接著說，近期外界對於高端疫苗率先於通過EUA（緊急使用授權）前就已進行量產，並送審檢驗有所質疑，但若等到通過EUA才進行量產，恐怕國產疫苗要等很久才能量產，且先量產也不一定會通過EUA，若未通過EUA先生產的疫苗就必須銷毀。

陳時中表示，與國產疫苗所簽的合約中有保障材料費用，若未能通過EUA，疫苗就要銷毀，由政府負擔材料費用，但「也不是說因為你量產了，我EUA就讓你通過」，食藥署很清楚要在查驗登記、EUA加上封緘檢驗合格的三項條件下，才會讓疫苗打進人體。