據中國網報導，從8月1日起北京軌道交通新增支持數位人民幣的購票／卡、補票和儲值，以及億通行APP線上購票等場景的應用。這是繼6月30日億通行APP支援數字人民幣刷閘支付後的一次升級應用，實現了數位人民幣在軌道交通過閘及購票支付場景的全覆蓋。

對於已下載「數位人民幣APP」的乘客，可在全路網24條線、428座車站現場的人工售補票處、自動售票機、自助補票充值機及互聯網自動售票機上使用數位人民幣辦理購票／卡、補票及儲值等業務。乘客需按照提示將「數位人民幣APP」的付款碼對準設備的二維碼掃描區域，掃描支付並扣款成功後完成相應業務。

另對於已開通工商銀行數位人民幣及「億通行」子錢包推送的乘客，可通過億通行APP使用數位人民幣的線上購買電子單程票、電子定期票及電子計次票。此次升級改造實現數位人民幣在軌道交通的多場景化應用，可大力提升乘客數位化出行體驗。