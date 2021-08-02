華爾街長期大空頭羅森伯格（David Rosenberg）提出警告表示，Delta新冠變種病毒的感染病例激增，再加上財政激勵措施已經到頂，將重創與經濟復甦相關的股票。

在進入8月之際，投資人可能會想要減碼解封概念股。這位羅森伯格研究公司（Rosenberg Research）總裁在接受媒體訪問時表示，現在我們必須為未來幾個月的經濟放緩做好準備。基本上，你不必放棄股市，但我絕對不會去碰通貨再膨脹的價值型和周期型股票。

此前公布的美國第二季國內生產毛額（GDP）季增年率為6.5%，遠低市場預估的增長8.4%。在2002年至2009年間擔任美林證券首席經濟學家而打響知名度的羅森伯格認為，美國GDP下滑是一個明顯的警訊。他並表示：「現在還出現了Delta變種病毒，這是一個很大的未知數」。

此前Longbow Asset Management執行長Jack Dollaride表示，市場對Delta變種病毒和感染病例持續急升隱約感到不安，我認為可能存在解封放緩，甚至逆轉的擔憂。

不過近來美股表現仍持穩健，儘管上周五美股三大指數同步收黑，但7月仍為連續第6個月月線收紅，道瓊指數7月收漲1.3%，標普500指數月線漲近2.3%，那斯達克指數收漲約1.2%。

目前標普500指數和道瓊指數距離歷史高點都不到1%，而以科技股為主的那斯達克也只差1%就能再攀高峰。

羅森伯格表示:「如果你想出手做多股票，你做得很好，就去做吧，只是不要回來告訴我這與經濟前景有任何關係」。羅森伯格認為市場表現與經濟脫鉤，而散戶蜂擁而入加劇了這樣的脫鉤，「坦白說，股市實際上已經變成得有點像個賭場」。

為了度過這些風險，羅森伯格建議投資人考慮在其投資組合中增加防禦型的成長股，尤其是醫療保健、必需消費品和公用事業股。他表示自已的投資策略是根據在債市看到的情況，「債券市場顯示，既然財政激勵措施已經結束，我們將大幅放緩。我們正面臨Delta變種病毒，我們也將面臨全球阻力」。