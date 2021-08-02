尋求奧運7連霸的美國女籃，今天（8月2日）在東京奧運女籃小組預賽最後一戰，克服首節落後的亂流，最終93比82力克法國隊，美國女籃小組賽3戰全勝，延續在奧運的52連勝。

上半場法國隊三分外線命中率比美國隊好，因此取得小幅領先，不過美國隊在第2節後段開始進入狀況，不但命中率提高，也靠著身材優勢頻搶進攻籃板獲得更多二波進攻機會，一舉將分數超前，帶著6分領先結束上半場。

下半場法國隊依然緊咬，甚至第4節曾超前比數，不過美國隊在「五朝元老」兩次得分加一次助攻帶領下拉出一波攻勢打下10分全場最大領先，法國隊雖努力想挽回局勢，可惜仍無緣中斷美國女籃在奧運的連勝。

美國隊上場10人都有得分紀錄，以先發前鋒威爾森（A'ja Wilson）22分最高，她並抓下7記籃板，隊友史都華（Breanna Stewart）贊助17分、7籃板、7助攻；法國隊6人得分上雙位數，以先發前鋒米揚（Endene Miyem）15分最高。