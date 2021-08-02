取自賴清德臉書(體育署提供)

「鞍馬王子」李智凱昨晚在東奧體操鞍馬單項奪得銀牌，勾起駐日代表謝長廷的回憶，他說，自己曾經在中上運動會拿過吊環金牌，夢想過參加奧運，並打算報考師大體育系，看到奧運影片覺得再練100年也趕不日本的水準，因而放棄體操，「謝謝智凱，實現了我的夢，也實現許許多多台灣人的夢」。

昨晚世界球后戴資穎在女單羽球項目奪得銀牌，蔡英文總統昨天深夜在IG透露，「剛剛和小戴通上電話，我跟她說，今天晚上台灣所有人和你一起拚這局，在大家的心中，妳是最棒的。」謝謝小戴這幾年來的努力，辛苦了！我們等你回來。

謝長廷今天也在臉書表示，由於奧委會將戴資穎選手的決賽設定為prime event的熱門賽事，相關入場細節非常複雜，他因此沒有至現場觀賽。昨晚戴資穎創下台灣在此項目的最好成績，小戴拼命奮戰，表現良好，但這次對手陳雨菲也有超出水準演出。

昨日奧運男子高球賽事，潘政琮絕地反攻，從57名變成第3名，奪得台灣第一面奧運銅牌，他的太太林盈君擔任桿弟，堅持陪走完76洞，傳為佳話。謝長廷指出，今天一早，潘政琮夫妻就趕赴機場，要繼續參加在美國的其他巡迴比賽。

他說，他昨晚向潘政琮電話恭賀，早上由代表處的梁顧問代表送機。高爾夫球隊此次也是住在選手村以外飯店，「我們同樣派了一位謝組長就近協助檢疫、車輛調度等行政事務」。

李智凱昨晚在鞍馬單項奪得銀牌，也是台灣史上首面奧運體操獎牌。謝長廷透露，李智凱幾天前的六項全能賽時，從鞍馬掉下來後，他就一直擔心鞍馬單項比賽，「比我自己在比賽還緊張」。

謝長廷提到，昨天李智凱一躍上鞍馬，就把湯馬斯迴旋發揮到極致，漂亮的移位旋轉，高難度加分，但做到上次失誤的地方，「我的一顆心幾乎掉了下來」，聽到旁邊有人喊加油，竟失控的予以制止，怕產生干擾，直到李完美落地，展出笑容，大家才一起歡呼站起來，互相擊掌恭賀，李智凱也朝他們這邊敬禮致謝。

他說，年輕時曾經在中上運動會拿過總分第二、吊環金牌，夢想過參加奧運，並打算報考師大體育系，直到有一天觀賞日本大使館借來的小野喬選手的奧運影片，他向體操老師說：「依當時的設備跟技術，再練100年也趕不日本的水準，不可能在奧運拿牌」，也因而放棄體操，報考一般大學。「這個決定也一直是我人生的遺憾」。

謝長廷想不到60年後，可以坐那麼近，親眼看見台灣選手在奧運拿到首面體操獎牌，「我必須收回當時講的話，只要不放棄，沒有不可能的事」，他也謝謝李智凱，「實現了他的夢，也實現了我的夢，也實現許許多多台灣人的夢。感謝林育信教練和所有栽培他的人。」