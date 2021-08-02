國產的高端疫苗目前已經通過EUA，儘管前台北市長郝龍斌及前衛生署長楊志良質疑過程有暇疵，並向法院提出撤銷EUA告訴，但也傳出蔡政府擬將國產疫苗捐贈友邦，藍營日昨甚至爆料，監察院也建議捐贈國產疫苗給友邦。對此，前外交官介文汲指出，外交部很多人看不下去捐友邦未經完整實驗的疫苗，才會吹哨爆料，想不到監察院居然還當起行政院附隨組織！完全失去該機關角色。

今(2)日介文汲接受資深媒體人王淺秋的專訪，王淺秋指出，政府執意要推國產疫苗，目前高端已完成檢驗並核發封緘證明書，共26萬5528劑疫苗正在進行封緘作業，預計傍晚將可放行；王淺秋感嘆現在木已成舟，「難怪國際疫苗缺貨」。

但高端疫苗的EUA也相當有爭議，王淺秋指出，郝龍斌及前楊志良也質疑過程有暇疵，向法院提出撤銷EUA告訴，但是監察院卻作成報告，建議把疫苗捐贈友邦。

對此，介文汲指出，外交部已經有很多人看不下去捐友邦未經完整實驗的疫苗，才會吹哨爆料，想不到監察院居然還當起行政院附隨組織！完全失去機關角色。而疫苗一旦開打，成為白老鼠一員，風險後果也只能「挫咧等」了！