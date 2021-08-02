基隆市銘傳國中學生林瑞辰、李畇萱、連廷恩、陳映羽組成「名不虛傳隆中隊」，參加財團法人台灣閱讀文化基金會舉辦的數位閱讀專題探究競賽，從260隊中脫穎而出，進入前20隊複選，以「青少年飲食習慣與健康關係」獲得優等。

銘傳國中指導老師林季儒、王儷璇從去年底開始，在校內舉行說明會，並於寒假展開線上集訓，參賽學生從預設題目、定義問題等，開始聚焦探究主題，過程中必須學習如何下關鍵字、找碩博士論文相關資料。

教育處長林祝里說，今年參賽總隊伍比去年多、競爭激烈，能從初賽進入複賽已經不容易，學生能從日常生活中找尋探究主題，透過數位工具解決疑問或難題，具有學以致用的精神，值得讚賞，是數位社會公民的基本素養，也是新時代終身學習的能力。

「名不虛傳隆中隊」，調查發現，國中生看似很健康，但早餐、晚餐卻多為速食或外送食物，最營養的竟是午餐，分析歸納是，雙薪家庭大多沒時間準備早晚餐，並受外送經濟導向和主流節時節目審美效應影響。

不過，速食及添加物多的食物影響國中生健康，甚至已有糖尿病等慢性病，學生探究結果後，開始反思自己的飲食習慣並調整改善、甚而影響家人，例如六日家人一起備餐、前一天備餐、小孩自己動手做、買東西前先看說明書、與其喝奶茶不如喝水等。

另外，基隆也有4隊國小代表隊獲得佳作，分別是仁愛國小「好運連連隊」探究「台灣人的「渴」望-我們如何解決台灣缺水問題？」、「仁愛小玩家」隊探究「太空探索隊人類的生活帶來什麼影響？」，長樂國小「專『長』探究」隊探究「運用scratch做出密室遊戲，如何讓別人有更多的腦力激盪」、安樂國小「蚵犇幸福隊」「如何讓「未來肉」成為飲食的新趨勢？」。