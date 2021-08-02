根據中央流行疫情指揮中心最新統計全國疫苗意願登記，截至今(2)日下午1時，完成登記總人數為1204萬5564人，願意接種高端疫苗有94萬8376人，「非高端不打」者僅16萬人，占比僅1.39%。

登記接種疫苗意願最新統計顯示，截至下午1時已有1204萬5564人登記，僅登記AZ者81萬3069人，佔比6.75%、僅登記莫德納者409萬3642人，佔比33.98%、僅高端者16萬7312人，佔比1.39%。

此外，同時登記AZ、莫德納者619萬477人，佔比51.39%；同時登記AZ、莫德納、高端者62萬5165人，佔比5.19%；同時登記AZ、高端者3萬2056人，佔比0.27%；同時登記莫德納、高端者12萬3843人，佔比1.03%。

根據本次統計，意願登記高端疫苗者總計94萬8376人，比昨天下午1時多出5萬4089人，「非高端不打者」比昨天下午1時增加6987人。