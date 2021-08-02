【旅遊經 編輯部報導】隨著疫情指揮中心宣布降為二級及疫情變化，新北市政府考量民眾需適度休閒調劑身心，採「分階段，分梯次」滾動式調整防疫規範，8月3日起，有條件開放海灘以及水域活動，除了游泳及浮潛項目，因無法全程配戴口罩，仍維持不開放之外，其他包括立式划槳、獨木舟、風帆等水域遊憩活動，在全程配戴口罩操作載具的前提下，將予以開放。至於水肺潛水活動，觀旅局也在要求業者加強防疫措施後開放。

於水肺潛水活動，觀旅局也在要求業者加強防疫措施後開放(圖片：新北市政府觀光旅遊局提供)

深澳鐵道自行車也將從8月3日起開放，座位中間，都加裝隔板(圖片：新北市政府觀光旅遊局提供)

除水上遊憩活動有條件開放之外，觀旅局宣布，深澳鐵道自行車也將從8月3日起開放，同樣採預約制、實聯制，且每一輛鐵道自行車的座位中間，都加裝隔板，並要求陌生人不得併車，現場服務人員必須配戴雙罩、每日自我健康監測。

新北市觀旅局表示，新北市所轄水域範圍，業者帶客從事水域遊憩活動，皆應採預約制、實聯制，且每週自主快篩。另外出仍需全程配戴口罩，請民眾務必遵守防疫規定，身體若有不適也應避免外出。相關資訊，可至新北市政府觀光旅遊網、深澳鐵道自行車官網查詢。

圖片：新北市政府觀光旅遊局提供