蔡凡熙在片中奮力追求大7歲郭書瑤，現實中只敢單戀姊姊不敢行動。（皮諾丘電影提供）

郭書瑤（右）戲裡外都大方接姊弟戀。（皮諾丘電影提供）

愛情告白電影《再說一次我願意》由蔡凡熙、郭書瑤主演，兩人在電影中彷彿被一根紅線隱隱牽住，7歲的年齡差絲毫阻擋不了這段甜蜜動人的戀情，兩人都表示現實中都樂於接受姊弟戀，郭書瑤自嘲：「比我大的可能不會想跟我玩。」因此直接放話只要「滿20歲」都可放膽來追！

談到樂於接受姊弟戀，郭書瑤透露自己偏好姊弟戀是因為要求另一半兼具「男孩感和男人感」，她最怕遇到自認風趣卻讓她笑不出來的熟男，相較之下，更欣賞充滿幽默感又懂討人歡心的男生，因此總是難以抵擋「弟弟」們甜言蜜語的攻勢，「小鮮肉就是想要逗妳笑。」剛滿31歲的她表示：「現在如果有一個18歲就不行，最多可以差12歲！」

多次和蔡凡熙合作，郭書瑤大讚對方符合她的擇偶條件：「他笑起來很可愛，嘴巴很甜。不講話是帥帥的男生，講話是可愛的大男孩，很純真，這六年都沒什麼變。」蔡凡熙也不排斥姊弟戀，直言：「有喜歡過姊姊。」卻不敢認真表白，他害羞說：「以我現在的經濟條件還不太能負擔，心境跟《再說一次我願意》的角色比較相似。」蔡凡熙在片中勇敢追求大7歲的瑤瑤，雖然現實條件看似有限，但拼了命展現真心，送上各式驚喜、禮物，花俏求愛方式絕對讓影迷大開眼界。

《再說一次我願意》與誠品書店合作選書，即日起至9月30日止推出一系列愛情精選書籍，想要脫單、告白，或想好好談場戀愛的影迷，別忘走進誠品書店，透過閱讀激發個人魅力，買書還能獲得電影早鳥優惠票和月老紅線，期待觀眾都能牽著另一半的手走進影廳觀看《再說一次我願意》，共同感受蔡凡熙和郭書瑤共譜一場甜蜜又充滿反轉的動人戀曲，電影預計於今年底上映。