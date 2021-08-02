美國眾議院共和黨人今天公布報告指出，大多數證據證明導致COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發的病毒是從中國武漢病毒研究所外洩，不過美國情報機構尚未得出這樣的結論。

這份報告也援引「充分證據」指出，受美國專家和中美政府資助的武漢病毒研究所科學家改造病毒以感染人類，而這類操控行為可能遭隱瞞。

路透社報導，聯邦眾議院外交事務委員會共和黨首席議員麥考爾（Mike McCaul）公布委員會共和黨人所做報告。針對COVID-19疫情2019年底在中國武漢爆發、迄今造成全球逾440萬人病故，報告呼籲針對疫情起源展開跨黨派調查。

中國否認武漢病毒研究所有外洩基因改造病毒一事，而這是部分專家間主流卻尚未證實的理論。外界指控中國掩蓋事實，北京當局也予以否認。

其他專家則懷疑，疫情可能是因為一種動物病毒是在武漢病毒研究所附近的華南海鮮市場傳到人類身上，進而爆發。

報告指出：「我們現在認為，該是完全摒棄活禽市場為疫情起源之說的時候了。我們也認為，有大多數證據證明病毒確實是從武漢病毒研究所外洩，而且時間點是在2019年9月12日前。」

這份報告引用一項先前未曾報導過、有關武漢病毒研究所安全規範的新資訊，包括2019年7月要求150萬美元，全面翻修研究所內使用不到2年的有害廢棄物處理系統。

美國情報最高機構今年4月對科學界一致認為該病毒並非人造或基因改造一事表示認同。

美國總統拜登5月下令情報機構加速追查病毒起源，並在90天內回報。

一名熟悉目前情報評估的消息人士表示，美國情治圈尚未對病毒是否來自動物或武漢病毒研究所一事做出任何結論。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思(示其)）1100802