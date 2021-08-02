新北市樹林區育林國小、國中共用校地27年，國小和國中生共用校舍、球場多年，但教育局多年前曾評估無設校需求，導致周邊農業用地遭解編；市議員陳世榮表示，育林國中小周邊近期新建大樓，多項公有建築也正在都更，未來學生勢必增多，盼市府將鄰近的東昇公園用地綜整評估，增加校地面積。

育林國中、國小目前有1144人，2校長年共用1.99公頃的校地，遠遠低於教育部「國民中小學設備基準」規定，台北縣政府原預計將樹人家商旁2.6公頃的農業用地「文中三」變更為校園用地，但教育局評估沒有需求後，該地已被變更為住宅區及機關用地。

陳世榮表示，育林國中小校園面積本來就不夠，雖然當初有討論將育林國中旁的公園用地變更為學校用地，但因經費、當地反彈聲浪中斷，不過樹林區10多年來已陸續進行都更作業，學校周邊近期也在興建大樓，學生數量勢必會增加，必須考量校園空間問題。

陳世榮說，雖然公園用地已蓋成東昇公園，但旁邊的停車場等區域仍可做整體檢討，目前城鄉局正在進行都市計畫公共設施用地通盤檢討，順利的話可將50％的土地挪移做公共設施，市府不用花錢徵收，便可解決校園面積不足的問題，而東昇公園不一定要拆除，其餘土地變更成校園用地後做成開放空間，一樣可以開放附近居民使用。

針對公園用地變更，城鄉局表示，公兒三用地已建設東昇公園，周邊停車場屬於公保地，市府會以解編為原則逐步檢討，但仍須先由教育局評估，若確定要變更為校園用地，會與景觀處、區公所等單位協商進行。

教育局表示，針對公園用地變更問題，近期將調查地方需求，就現況及未來發展分析討論，並會持續協助2校整合教學資源，共同推動重要教育政策，關注學齡人口變化，作爲未來發展方向的評估。