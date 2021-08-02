東京奧運棒球2日複賽第2輪，韓國隊火力全開，全隊敲出18支安打，其中包含吳智煥、金賢洙的全壘打，在7局以11比1提前「扣倒」以色列，率先挺進4強，下一戰將碰美國、日本的勝方。

韓國在1局下靠著高飛犧牲打先馳得點，2局下吳智煥再補上2分炮擴大領先優勢，5局下韓國攻勢再起，靠著金賢洙在內的2分炮，單局灌進7分，取得10比1領先。

7局下金賢洙先敲二壘安打，金慧成補上安打再添1分，將分差擴大至10分差，韓國在7局提前「扣倒」對手，挺進4強賽，下一戰對手將碰美日之戰的勝方，再一勝就能挺進金牌戰。

韓國先發投手金民宇（Kim Min-woo）先發4.1局僅被敲2安，在5局上1出局後投出保送後退場，崔元俊接手先投出1次三振，卻連投3次保送讓以色列得到1分，韓國再換上曹尚佑踩住煞車，他中繼1局無失分奪下勝投。

韓國此役共敲出18支安打，其中姜白虎4安、2打點，金賢洙3安、2打點，吳智煥3打數1安打，唯一安打就是支2分炮，這也是他本屆東奧敲出的第2發全壘打。