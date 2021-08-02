投資電動車相關指數未來有機會再添一個選擇，台灣指數公司新編「特選太灣智能車供應鏈聯盟指數」，今天起委請台灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

台灣指數公司表示，「特選台灣智能車供應鏈聯盟指數」為永豐投信委託客製化編製指數，以投資台灣具發展潛力的智能車及相關供應鏈產業為設計目標，運用上市上櫃公司產業分類、產業價值鏈資訊平台選取智能車用電子與綠能關鍵產業，及利用財團法人車輛研究測試中心篩選的上市上櫃電動車供應商名單，建立智能車供應鏈八大關鍵產業群組。

自符合流動性及獲利指標篩選標準者，依發行市值自各關鍵產業群組分別挑選6～8檔股票，合計50檔成分股編製指數。目前指數權重前十大成分股為台積電(2330)、聯發科(2454)、鴻海(2317)、台達電(2308)、聯電(2303)、日月光投控(3711)、群創(3481)、聯詠(3034)、大立光(3008)及華碩(2357)。

而利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，「特選台灣智能車供應鏈聯盟指數」自2016年6月至2021年6月底累積報酬率183.33％、2020年殖利率4.67％，表現均優於加權報酬指數(148.30％及4.32％)及台灣全市場報酬指數(155.72％、4.34％)。指數每年於6月與12月定期檢視成分股並調整一次。