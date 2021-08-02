市場研究機構TrendForce表示，因部分市場需求續旺，第三季graphics DRAM(繪圖用DRAM)合約價漲幅將近15%，但受到虛擬貨幣價格驟跌，削弱Graphics DRAM整體市場動能，原本預期第四季合約價再季漲5~10%，下調至第四季產品價格與第三季約持平。

根據TrendForce調查，目前電競相關產品、遊戲機及其零組件持續受惠於宅經濟效應，整體需求維持穩健。然而，虛擬貨幣市場在多國政府介入下，致使過去兩個月內價格驟跌，成為影響第三季graphics DRAM市場逐漸走弱的關鍵原因。其中，又以現貨市場價格變動最為劇烈；然合約市場在原廠優先生產server DRAM，加上大型買方仍掌握多數貨源的情況下，帶動第三季graphics DRAM合約價漲幅達10~15%。

展望第四季，由於graphics DRAM屬於淺碟市場，價格漲跌幅相較主流產品更為劇烈。TrendForce認為，若虛擬貨幣價格持續疲弱，以及智慧型手機與PC隨著疫情與長短料等問題使生產目標逐漸下修，第四季graphics DRAM價格恐上漲不易，整體將與第三季大致持平。

現貨市場方面，以乙太幣走勢與其最具關連性。由於近期各國政府及監管機關對於虛擬貨幣的打壓，導致乙太幣在兩個月內跌幅超過五成，挖礦誘因也因此大減。此也意味著有相當多的挖礦用顯卡被迫流入二手市場，致使現貨市場的顯卡價格於過去一個多月以來，跌幅在20~60%，且顯卡價格全面走跌的現象也壓抑graphics DRAM現貨市場的需求量。

據TrendForce了解，GDDR6本月現貨均價雖仍高於目前合約價，但價差正在快速收斂當中，對GDDR6未來的價格走勢將產生負面影響。

合約市場方面，在原廠以優先生產server DRAM為主的情況下，賣方仍相對擁有低庫存的優勢，且原廠供給達成率低於五成，第三季整體graphics DRAM的漲幅仍達近15%。

整體而言，由於敏感度最高的現貨領域已開始反應終端需求，尤其是虛擬貨幣的挖礦需求弱化的影響。隨著二手顯卡的供給增加、使得買家對於顯卡的購買意願將大幅下滑，甚至轉趨觀望態度，因此TrendForce認為，GDDR6現貨與合約價的價差將有機會在第三季逐漸消弭。

根據TrendForce調查，繪圖DRAM今年至今逐季上揚，第一季合約價季漲5~10%，第二季再大漲20~25%，第三季合約價續漲10~15%；原本預期第四季合約價再季漲5~10%，最新預測第四季產品價格與第三季約持平。