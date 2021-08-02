航運止跌反彈，台股站上17500點！今天台股可說是「成也航運股，敗也航運股」，儘管台股因亞股全面走高，在台積電(2330)、南亞科(2408)、聯發科(2454)及天鈺(4961)等半導體權值股扮演穩住多頭要角下指數以高盤開出，航運股卻在中場之前扯後腿，長榮(2603)、萬海(2615)及陽明(2609)等軟趴趴，且部分漲多傳產股拉回，讓台股指數一度由紅翻黑。

不過台股指數經過大幅修正，買盤開始進場撿便宜，點火中小型股，好德(3114)、易華電(6552)、友銓(5321)、杏國(4192)、杏輝(1734)、宏觀(6568)、台境(8476)、凡甲(3526)、康普(4739)及點序(6485)漲停板作收，中場過後，航運股也獲搶短買盤拉抬，推升指數大漲逾250點，以今天最高點收盤，不僅收復10日線，亦順利站上17500點，終場加權股價指數約17503.28點，大漲255.87點，成交量約4360.05億元，OTC指數為219.97點，上漲2.58點，成交量約803.91億元。

今天盤中上市各類股以玻璃類股表現最佳，上漲2.49%，其次是鋼鐵類股及油電氣類股，分別上漲2.13%及1.72%，表現較差者為電線電纜類股、電腦設備類股及造紙類股，其中電線電纜類股下跌1.57%，電腦設備類股下跌1.27%，造紙類股下跌1.08%；上櫃部分，表現最佳化工類股，上漲2.51%，表現最差為觀光類股，下跌0.71%。

就技術面來看，今天台股在亞股全面走高帶動下，指數以高盤開出後一度翻後，中場過後，航運股止跌反彈，台股指數也回神，終場大漲255.87點，以17503.28點作收；今天台股大漲逾250點，順利收復10日線，有助於紓解5日、10日、月均線下彎呈空頭排列壓力，不過，台股近日急跌，致使7月指數下跌508.05點，月成交量卻爆出12.38兆歷史天量，上檔套牢賣壓不輕，因此，雖然指數下檔季線17152點具有強勁支撐，且日KD指標也修正至低檔翻揚向上，但要克服上檔賣壓仍要量價配合，預估本周指數有機會在月、季線間震盪整理。

復華台灣好收益基金經理人沈萬鈞表示，台股近期呈現盤堅震盪格局，不過隨類股輪動，資金從傳產轉進電子，由於目前進入電子旺季，接下來將陸續公布7月財報表現，預期業績題材電子股將是接下來的撐盤要角，可留意半導體供應鏈、車用電子及電動車等題材。整體來看，中長期隨全球經濟及外需增溫，帶動景氣循環性類股持續好轉，加上電子上游供需吃緊，有利漲價獲利提升，預估2021年台股上市櫃公司獲利年成長30~35%，仍有利未來台股正向發展。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，進入8月後市場將關注以下幾點：一、5月以來Delta變種病毒開始在多個國家蔓延，甚至在接種率最高的以色列亦傳出疫苗對Delta病毒的保護力下降，未來Delta病毒是否肆虐全球，引發疫情再度升高的風險；二、美台股市進入財報季，重量級龍頭企業第二季財報數字與對下半年展望將影響後續股市的表現；三、近期10年期美債殖利率表現平靜，市場對美國長期通膨升溫的預期已有下降，亦代表股價評價過去受美債殖利率提高有所壓抑的壓力已減緩，未來可觀察美股評價是否出現提升的現象，若美股本益比獲提升，有助於台股比價效應。

魏永祥指出，外資持續賣超台股，今年以來累計淨賣超逾5000億元，自去年以來更是賣超近兆元，加上融資接近過去10的高檔水位，易使台股出現大幅震盪，不過，全球補庫存持續將支撐美台企業獲利維持上修循環，且可延續至2022年，台股中期向上趨勢不變，但預期下半年漲速會趨緩，個股表現優於指數表現，建議選股不選市。在類股操作上，半導體、網通、光電、車用等族群持續看好，另外，利基型傳產股、原物料股、解封受惠股等亦有表現空間。